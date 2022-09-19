V0.4.08-V0.4.10

新增：

•增加建筑【思过室】和【百木园】。

•增加打开【角色面板】的快捷键设置。

•增加任务【襄阳蛇患】、【遗失的玉坠】、【贪玩的小天】、【荆州寻宝】。

•角色信息面板增加切换选取角色和切换显示页面的快捷键。

•增加新的触发器功能，包括【播放音效】、【更新角色数据】、【选取指定地图的符合条件的角色实体做动作】、【创建小数输入框】、【创建整数输入框】、【显示战斗浮动信息】、【创建新战斗实体】、【选取符合条件的战斗实体做动作】、【添加知识种类】、【添加知识种类组】、【清空知识种类组】、【移除知识种类】、【添加武功种类】、【添加武功种类组】、【清空武功种类组】、【移除武功种类】、【玩家上一次消耗的积分值】、【物品品级】、【物品组中随机物品】、【物品种类组中随机种类】、【角色实体组中随机角色实体】、【地图实体组中随机地图实体】、【知识种类组中第N个种类】、【知识种类组中随机种类】、【武功种类组中第N个种类】、【武功种类组中随机种类】、【获取状态效果剩余回合数】、【状态效果组中随机效果】、【状态效果种类组中随机种类】、【文本转换为小数】、【文本转换为整数】、【积分种类的名字】、【文本组中随机文本】、【整数组中随机整数】。

•攻击和防御效果编辑项增加调整顺序功能。

调整：

•攻击NPC不会获得其亲友的仇恨。

•调整【行动】相关按钮的位置。

•【行动-演练】不再消耗潜能，改为消耗体力。

•调整建筑的设施数量。

•调整【农庄】的界面。

•逐出弟子仅降低弟子亲友的心情，不再降低门派声望和获得负面效果【人心惶惶】。

•流寇改为在固定地点刷新。

•调整状态效果编辑器的图标编辑选项，现在默认显示文字作为图标，不再需要导入图片。

•调整【缴械】效果为“武器暂时失去效果且禁止被切换，降低25%兵器类招式伤害”。

•调整武功编辑器，对于设置了多种攻击武学类型的武功，现在可以分别设置对应类型的基础动画。

修复：

•修复有【喜爱裸身】特性的NPC的行囊里有大量衣服的问题。

•修复无法在门派外合成残本的问题。

•修复战斗AI选取目标的逻辑不正确的问题。

•修复部分情况下状态效果造成的伤害未正确计算抗性的问题。

•修复部分武功显示文本不正确的问题。

•修复文本显示错误。

•修复学习武功界面可以选择所有江湖武功的问题。