【版本更新】v0.154

1.增加封号剩余时间显示

2.调整攻城车碰撞，使其不容易将角色卡住

3.修复人死亡后玄冥寒气可以伤害队友问题

4.修复琴大招对建筑伤害异常问题

5.修复神行符持续效果不是20秒问题

6.尝试修复结算时不显示在列表同时也不加分问题

【调整】

1.化煞符新增功能：化煞符CD期间每受到一次控制会减少一些控制时间（比如集火控制一个人，那么可能这个人在解控以后短暂时间内将形成免控效果）