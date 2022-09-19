【版本更新】v0.154
1.增加封号剩余时间显示
2.调整攻城车碰撞，使其不容易将角色卡住
3.修复人死亡后玄冥寒气可以伤害队友问题
4.修复琴大招对建筑伤害异常问题
5.修复神行符持续效果不是20秒问题
6.尝试修复结算时不显示在列表同时也不加分问题
【调整】
1.化煞符新增功能：化煞符CD期间每受到一次控制会减少一些控制时间（比如集火控制一个人，那么可能这个人在解控以后短暂时间内将形成免控效果）
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【版本更新】v0.154
1.增加封号剩余时间显示
2.调整攻城车碰撞，使其不容易将角色卡住
3.修复人死亡后玄冥寒气可以伤害队友问题
4.修复琴大招对建筑伤害异常问题
5.修复神行符持续效果不是20秒问题
6.尝试修复结算时不显示在列表同时也不加分问题
【调整】
1.化煞符新增功能：化煞符CD期间每受到一次控制会减少一些控制时间（比如集火控制一个人，那么可能这个人在解控以后短暂时间内将形成免控效果）
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