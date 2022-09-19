太初世界的更新公告 第六则

各位道友们好~

新的一周开始了，新的更新也来了~

由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动还有一周就要结束啦，想参加的道友们抓紧时间了哦~查看我们的微博和B站专栏看看怎样参加活动吧~

本次更新的版本号为：【V0.60.009.01】

修复开局创建角色时，角色和门派名称有空格时后续读档会异常的问题 修复事件过程中按其它操作快捷键可以关掉事件选择无法获得物品的问题 修复AI角色装备术法时基础护盾效果没有正常计算的问题

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以在这里点击跳转查看

如果在正式开放之前道友曾体验过我们试用版的传送阵，可以去到【C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\MassesGame\天地归虚】此坐标，以清理其纪录，它的存在可能会引起众多天道裂隙！

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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欧星庇佑~