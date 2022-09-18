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白马非马 update for 18 September 2022

2022/9/18 调整及修复

Share · View all patches · Build 9540124 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-新添加的召回功能无效的问题
√2、修复-神器升级是会消耗所有的神祗之物的问题
√3、修复-逐渐卡顿问题（部分，后续继续修复）
√4、修复-灵植灵兽自动突破不生效问题

√1、调整-修改了钓鱼十级天赋技能知鱼之乐的效果（现在上钩率有额外的作用了，每250%额外钓上一条鱼）
√2、调整-降低了聚宝阁神祗之物的出售数量
√3、调整-调整删除了部分无用的新手提示
√4、调整-暂时关闭了钓鱼事件

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

Depot 1501971
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