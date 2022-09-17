v1.2.3更新说明

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.2.3，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了特定状况下，谜之塔中更换队员时满足特定条件的队员没有正常出现在候选列表中的问题。

2.修复了增加最大生命值的酒馆料理效果没有正常生效的问题。

3.现在增加战斗属性的料理效果也会显示在角色详情界面了（之前的版本只在战斗时计算而未显示在角色属性面板上）。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！