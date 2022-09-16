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白马非马 update for 16 September 2022

2022/9/16 修复及调整

Share · View all patches · Build 9531491 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-背包及仓库整理功能不够完整
√2、修复-混沌斧四级后混沌洞天不会生成灵物的问题
√3、修复-神魄石无法重置天赋点的问题
√3、修复-术法之道修炼进度显示错误

√1、调整-灵植灵兽突破由自动转化为需要自己去点击手动突破
√2、调整-现在滋生妖魔出现的速度与道德有关（道德越低越快）

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

Depot 1501971
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