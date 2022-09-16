0.8.16.1版本更新公告及秋季计划延期说明

本周定期版本更新内容如下：

1、一键种植实装及种植系统优化

·优化种植系统，可以在同一块田地上种植多个相同的作物种子（无数量上限），作物生长时间累积，降低频繁种植的枯燥感。例：同一块田地可一次种植10个白菜种子，单一种子生长时长为3天，累计时间为30天，但只要有成熟的白菜即可随时可以收获（类似采集物生长和采集的规则）。



·增加宅邸建筑——农舍，可以委托农夫管理宅邸内的所有田地，有一键种植和一键收获功能，但请农夫种地需要支付500铜钱费用。



·增加解锁宅邸建筑——农舍的任务，在孟津原鸡舍的农夫黑七处开启解锁任务——农夫黑七的困扰，完成该任务后获得农舍图纸。

2、驿站休息增加三个月选项（可加速、可中断，仅三个月选项有），让过时间变得更加便捷，同时修改驿站恢复血量的规则为每休息1日恢复1%血量。

3、沈邑尘记忆剧情文本优化，修改大量错误文本，并优化文案

4、修改剧情文本错误

以上是本周更新的主要内容，接下来说一下关于秋季更新内容的延期问题。

目前制作组正在大改随机NPC的交互系统，新的随机NPC交互系统会更加自由、可玩性更强。由于现有随机NPC交互系统无法满足对世界事件、节日事件等玩法的支持，以及现有随机NPC的自由度和可玩性较低，所以随机NPC系统重做需要优先进行。同时因为战斗等其他系统的调整和优化，为了保证给大家带来最好的游戏体验，秋季更新计划中尚未发布的世界&节日事件、主线内容更新预计整体延后3周，整体秋季更新计划预计将在2022年11月下旬完结。当然，全新的剧情、城镇、副本等内容已经在稳步推进当中，制作组将尽可能在保质保量的情况下加快制作速度，争取秋季更新计划能够尽早上线！

下面给大家预告一下后续关于秋季更新计划的上线时间

全新的随机NPC交互系统预计10月初上线

全新的世界事件、节日事件预计10月底上线

全新的剧情、城镇、副本、等级（80级）等相关内容预计11月下旬上线

再次因计划延期的问题向各位玩家说声抱歉，但我们一定不忘初心，尽可能将最好的游戏体验带给大家！

《灵墟》制作组

2022年9月16日