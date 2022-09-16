《生死狙击2》9月16日不停服更新公告

亲爱的狙友们：

我们已通过不停服热更新推送了最新版本，新增了以下内容：

大厅界面新增金秋作战计划入口

更新包大小预计为87MB，本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年9月16日