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觅长生 update for 16 September 2022

【稳定版本0.9.1.172/测试版本0.9.2.494】9.16更新公告

Share · View all patches · Build 9527504 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新：

  1. 更新了再见白帝和后续剧情
    750年后，白帝即将渡劫，并且托倪少将消息传达给了你，但是事情远不止渡劫那么简单。
    剧情成功完成后，会获得成就“剑通碧落”。

  2. 更新了麒麟后续与玄古门相关的剧情
    现在离火门麒麟相关剧情的后续部分也已经补完。

  3. 添加了一些与玄古门相关的剧情
    包含了280年后在天星城坊市和300年后在武陵城灵药堂触发的小剧情。

  4. 添加了一个与离火门麒麟剧情相关的大地图奇遇
    在280年至300年间，在宁州可以触发钟焰遇袭的奇遇剧情。

  5. 添加了新的神通
    麟火：天阶下火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】7/11/15/21/29，我方获得【灼烧】3/5/7/10/14
    麒麟真火：天阶上火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】9/13/17/25/35，我方获得【灼烧】4/6/8/12/17

  6. 添加了新的服装
    分别为男修与女修各添加了一套新的服装样式。

  7. 重新绘制了男修的第四种服装款式
    之前男修第四套的服装结构有些奇怪，所以干脆重新绘制了。

  8. 略微调整了林沐雪的人物立绘
    重点调整了先前林沐雪人物立绘中脖子和肩膀结构比较奇怪的地方。

  9. 添加了炼器饰品中令珠印的图标
    现在炼制出来的不同属性和不同品阶的饰品都会有不一样的形象了。

  10. 重新调整了部分草药的图标
    总结起来的话，就是统一了草药图标的大小和画风。

  11. 重新绘制了一部分任务物品的图标
    新的图标更符合任务中的描述了。

优化：

  1. 休息优化
    现在在结算过程中无法连续休息，以避免休息过月后导致的结算异常或卡死。

  2. 任务优化
    为配合剧情发展，为螳螂捕蝉任务添加完成任务的时间限制。

Bug修复：

  1. 修复了药房的兑换选择数量时按esc，关闭的是药房界面却不是选择数量界面的bug
  2. 修复了npc在突破化神后期后，修为最高只能达到化神中期上限，无法达到后期上限的bug
  3. 修复了五色华光buff描述和物品描述不统一的bug
  4. 修复了燃焰诀的描述错误
  5. 修复了玄古疑云中任务指示错误的bug
  6. 修复了交易时可以通过某种方式无限复制物品的bug
  7. 修复了图南海前置剧情在800年还可以触发的bug
  8. 修复了一些文案错误
  9. 修复了一些对话角色错误的bug

本周碎碎念：
白帝飞升剧情的失败分支搞定了，这下终于可以同步更新到稳定版啦。
现在有什么办法可以快进到21号吗？急急急。
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。

QQ频道：

  1. 加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
    https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka

  2. 加群找管理：
    官方QQ群：
    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
    觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
    觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
    觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
    觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
    觅长生-千流岛（官方13群）：765812024
    觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
    觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
    觅长生-化龙海（官方16群）：922759583
    觅长生-图南海（官方17群）：427140375
    觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）
    觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）
    觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）
    觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
    觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）
    觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
    觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）
    觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）
    觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）
    觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
    觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
    觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352（已满）
    觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257（已满）
    觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008（已满）
    觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416（已满）
    觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
    觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950

游戏官方论坛：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧

游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]

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