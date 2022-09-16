【稳定版本0.9.1.172/测试版本0.9.2.494】9.16更新公告

更新：
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更新了再见白帝和后续剧情
750年后，白帝即将渡劫，并且托倪少将消息传达给了你，但是事情远不止渡劫那么简单。
剧情成功完成后，会获得成就“剑通碧落”。
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更新了麒麟后续与玄古门相关的剧情
现在离火门麒麟相关剧情的后续部分也已经补完。
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添加了一些与玄古门相关的剧情
包含了280年后在天星城坊市和300年后在武陵城灵药堂触发的小剧情。
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添加了一个与离火门麒麟剧情相关的大地图奇遇
在280年至300年间，在宁州可以触发钟焰遇袭的奇遇剧情。
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添加了新的神通
麟火：天阶下火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】7/11/15/21/29，我方获得【灼烧】3/5/7/10/14
麒麟真火：天阶上火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】9/13/17/25/35，我方获得【灼烧】4/6/8/12/17
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添加了新的服装
分别为男修与女修各添加了一套新的服装样式。
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重新绘制了男修的第四种服装款式
之前男修第四套的服装结构有些奇怪，所以干脆重新绘制了。
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略微调整了林沐雪的人物立绘
重点调整了先前林沐雪人物立绘中脖子和肩膀结构比较奇怪的地方。
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添加了炼器饰品中令珠印的图标
现在炼制出来的不同属性和不同品阶的饰品都会有不一样的形象了。
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重新调整了部分草药的图标
总结起来的话，就是统一了草药图标的大小和画风。
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重新绘制了一部分任务物品的图标
新的图标更符合任务中的描述了。
优化：
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休息优化
现在在结算过程中无法连续休息，以避免休息过月后导致的结算异常或卡死。
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任务优化
为配合剧情发展，为螳螂捕蝉任务添加完成任务的时间限制。
Bug修复：
- 修复了药房的兑换选择数量时按esc，关闭的是药房界面却不是选择数量界面的bug
- 修复了npc在突破化神后期后，修为最高只能达到化神中期上限，无法达到后期上限的bug
- 修复了五色华光buff描述和物品描述不统一的bug
- 修复了燃焰诀的描述错误
- 修复了玄古疑云中任务指示错误的bug
- 修复了交易时可以通过某种方式无限复制物品的bug
- 修复了图南海前置剧情在800年还可以触发的bug
- 修复了一些文案错误
- 修复了一些对话角色错误的bug
本周碎碎念：
白帝飞升剧情的失败分支搞定了，这下终于可以同步更新到稳定版啦。
现在有什么办法可以快进到21号吗？急急急。
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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