【稳定版本0.9.1.172/测试版本0.9.2.494】9.16更新公告

加群找管理：

官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）

觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）

觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）

觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）

觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）

觅长生-千流岛（官方13群）：765812024

觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）

觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）

觅长生-化龙海（官方16群）：922759583

觅长生-图南海（官方17群）：427140375

觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）

觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）

觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）

觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）

觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）

觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）

觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）

觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）

觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）

觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）

觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）

觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）

觅长生-正阳山（官方30群）：561687161

觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）

觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352（已满）

觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257（已满）

觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008（已满）

觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416（已满）

觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）

觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950