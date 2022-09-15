更简单的难度，咸鱼难度更新。

收到了很多非魔塔玩家的降低难度需求，所以此次更新：
更新了咸鱼难度！当打不过敌人时候，点击帮助会出现降低难度到咸鱼难度的选项。
咸鱼难度下对比与简单难度：
攻击防御值*120%
游戏时间超过2小时后，每5秒增加1攻击&防御
拥有咸鱼圣水，可以让生命翻倍。
通关无剧情，无奖励，无法锻炼大脑！
可以稍微入门魔塔，过了咸鱼难度之后，可以继续挑战简单
当前只更新了简体中文版本，其他版本仍需要一些时间
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收到了很多非魔塔玩家的降低难度需求，所以此次更新：
更新了咸鱼难度！当打不过敌人时候，点击帮助会出现降低难度到咸鱼难度的选项。
咸鱼难度下对比与简单难度：
攻击防御值*120%
游戏时间超过2小时后，每5秒增加1攻击&防御
拥有咸鱼圣水，可以让生命翻倍。
通关无剧情，无奖励，无法锻炼大脑！
可以稍微入门魔塔，过了咸鱼难度之后，可以继续挑战简单
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