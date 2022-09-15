 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

🕌魔塔与6️⃣勇者 (Six Braves) update for 15 September 2022

更简单的难度，咸鱼难度更新。

Share · View all patches · Build 9523476 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

收到了很多非魔塔玩家的降低难度需求，所以此次更新：
更新了咸鱼难度！当打不过敌人时候，点击帮助会出现降低难度到咸鱼难度的选项。
咸鱼难度下对比与简单难度：
攻击防御值*120%
游戏时间超过2小时后，每5秒增加1攻击&防御
拥有咸鱼圣水，可以让生命翻倍。
通关无剧情，无奖励，无法锻炼大脑！
可以稍微入门魔塔，过了咸鱼难度之后，可以继续挑战简单

当前只更新了简体中文版本，其他版本仍需要一些时间

Changed files in this update

Depot 1821571
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link