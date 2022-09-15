2022/9/15 更新修复及调整

√1、修复-再次尝试修复术法技能触发时报错

√2、修复-法宝词条解封少一条的问题

√1、调整-数值调整（针对前期怪物过于强大，后期过于弱小）

√2、调整-灵植灵兽突破调整（现在可以用比自己高任意品级的灵物灵鱼突破，品级越高效果越好）（会自动选用背包靠前位置的灵物灵鱼）

√3、调整-高品级灵鱼灵物产出概率异常

√4、调整-现在闭关需要消耗与自身修为相关的灵石了（避免无限闭关直到通关）

√1、添加-现在闭关可以选择时长了（受境界限制）

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