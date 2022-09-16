2022年9月16日版本更新说明：

游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

加入劝降功能

修复前一个版本君主直辖城邑启用自动建造功能，却无法真正自动建造的BUG

继续完善臣下作乱机制，加入机制说明及可操作引导，添加军阵将作乱者截杀的功能

继续完善在玩家势力稳定度较低时，城邑发生国人暴动事件的机制及说明引导

加入攻陷敌国都城，玩家势力稳定度将得到提升的功能

继续调整宣战机制，玩家势力稳定度较低之时，难以直接对他国进行宣战

调整地图显示模式的可通行地图模式，并修正几处标注错误

*修复城邑面板右键之后，分封面板不及时退出的BUG