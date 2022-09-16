2022年9月16日版本更新说明：
游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
加入劝降功能
修复前一个版本君主直辖城邑启用自动建造功能，却无法真正自动建造的BUG
继续完善臣下作乱机制，加入机制说明及可操作引导，添加军阵将作乱者截杀的功能
继续完善在玩家势力稳定度较低时，城邑发生国人暴动事件的机制及说明引导
加入攻陷敌国都城，玩家势力稳定度将得到提升的功能
继续调整宣战机制，玩家势力稳定度较低之时，难以直接对他国进行宣战
调整地图显示模式的可通行地图模式，并修正几处标注错误
*修复城邑面板右键之后，分封面板不及时退出的BUG
春秋 update for 16 September 2022
2022年9月16日版本更新说明
2022年9月16日版本更新说明：
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update