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春秋 update for 16 September 2022

2022年9月16日版本更新说明

Share · View all patches · Build 9522477 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2022年9月16日版本更新说明：
游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
加入劝降功能
修复前一个版本君主直辖城邑启用自动建造功能，却无法真正自动建造的BUG
继续完善臣下作乱机制，加入机制说明及可操作引导，添加军阵将作乱者截杀的功能
继续完善在玩家势力稳定度较低时，城邑发生国人暴动事件的机制及说明引导
加入攻陷敌国都城，玩家势力稳定度将得到提升的功能
继续调整宣战机制，玩家势力稳定度较低之时，难以直接对他国进行宣战
调整地图显示模式的可通行地图模式，并修正几处标注错误
*修复城邑面板右键之后，分封面板不及时退出的BUG

Changed files in this update

Depot 1516821
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