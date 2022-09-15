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白马非马 update for 15 September 2022

2022/9/15 修复及调整

Share · View all patches · Build 9521888 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

√1、修复-任务显示信息错误导致崩溃
√2、修复-部分放置物可通过反复放置获得属性
√3、修复-技能触发时报错
√4、修复-术法技能触发时报错
√5、修复-保存后存档始终覆盖第一个存档
√6、修复-房屋升级后房屋内的物品消失不见

√1、调整-避免气运溢出更改了气运计算公式
√2、调整-现在可以任意选择存档位置了
√3、调整-现在放置在房屋内的物品房屋升级后会回到背包中
√4、调整-加快了读档的速度

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

Changed files in this update

Depot 1501971
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