2022/9/15 修复及调整

√1、修复-任务显示信息错误导致崩溃

√2、修复-部分放置物可通过反复放置获得属性

√3、修复-技能触发时报错

√4、修复-术法技能触发时报错

√5、修复-保存后存档始终覆盖第一个存档

√6、修复-房屋升级后房屋内的物品消失不见

√1、调整-避免气运溢出更改了气运计算公式

√2、调整-现在可以任意选择存档位置了

√3、调整-现在放置在房屋内的物品房屋升级后会回到背包中

√4、调整-加快了读档的速度

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