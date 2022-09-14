[PlayTest v2] Update 20220910

【PlayTest v3】 20220914

【修复】

修复难度选项“河鲀竞技场”对Boss无效的bug。

修复传说品质的随机强化无法触发“购物返利”效果的bug。

修复一些英文翻译错误。

修复在结算界面中战斗等级成长动画偶尔出现的显示异常。

修复炮手在“榴弹倾泻”期间通过“射击专精”所发射的榴弹可以享受到“榴弹倾泻”加成的bug。

【游戏性】

战斗等级提升所需的经验公式由，3000+战斗等级x600降低至3000+战斗等级x300，并且在90级时达到最大值30000。

小兵生成速率成长的最大值由[41层到达300%]下调至[21层到达200%]。

大幅降低敌人生命成长速率，使其与新版本玩家强度成长相匹配。

全面降低小兵的参数。具备射击能力的小兵的射击更加平滑，一次只会发射一个小兵，并且攻击速度被限制在合理范围内。

在难度选项与合约中，每单位敌人速度数值由25%下调至20%，每单位敌人体型数值由50%下调至20%。

“碎片获取率”天赋的等级上限由1级提升至3级。

“初始芯片”天赋的每级数值由1提升至3。

再度调整难度曲线，降低成长，但移除成长上限限制。

特殊属性“战场道具数量”每单位数值由+10%提升+15%。各攻击途径相关升级的最大等级由9级降低至5级。

移除特殊属性“导弹射程”与“导弹转向速度”，改为“导弹伤害”与“导弹数量”，相关升级也已修改。

调整部分升级的前置条件、数值、价格、品质。

提升导弹的转向转速，因其已不可成长，故在导弹描述中隐去公式。

获取一次性物资类的补给品已全部免费，高品质补给品的数值适当下调。

因接触而消灭的小兵，不再视为由玩家击杀（无分数，不调用击杀事件）。

升级“快速补货”重做。

炮手技能发射榴弹的基础数量不再受子弹数量影响，改为3枚。

左轮枪子弹的伤害系数由0.05提升至0.1。

守护者技能的能量消耗由60降低至30。

炮手模组“射击专精”、追踪者模组“危机反应”、矩阵模组“时间漫游者”效果重做。

现在，玩家受到的所有伤害都会向上取整，不再出现小数伤害。