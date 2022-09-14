《古剑奇谭网络版 海外版》9月15日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年9月15日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

全新主题节开启

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·憨敦儿等。

节令卡：

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2022年11月3日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

充消：

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【契令垂祉】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【煤球儿】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【幡铃载乐】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【双铃爪】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【柔丝千蕾伞】。

累计消费3660通宝可获：照影【盒里喵声】。

累计消费4680通宝可获：特效动作挂饰【布偶·无归期】。

通宝商城上新：

通宝商城上架外装【欢歌谣】，附赠外观动作【午后暇光】，账号下同体型共享。

通宝商城限时上架同款白发【白云笙歌】，上架时间为2022年9月15日维护后~2022年9月22日维护前

通宝商城上架【桃畔喵踪套装】【柳溪喵影套装】【踏墨喵迹套装】【茶寮喵痕套装】

☆任务调整

【鏖战神水乡】任务开启

有消息称，昊苍曾于近期现身步云洲，为此怀霜剑白浅专程前往调查。此事蹊跷，你决定也一同过去看看。

【鏖战神水乡】周常开启

☆秘境调整

全新联动·中型团队秘境：鏖战神水乡

神水乡的位置与进入方法，终于在泣血与黑市背后势力，前仆后继地以大量性命为代价试探而出。在一次岚湘前往神水乡的时候，神水乡遭遇到前所未有的强烈攻击，算然她紧急联络了帝都和飞星等人，但大军在短时间内无法到达支持，乡主秋初联合河神白龙等神灵施行守护大阵，敌我两方力量冲击下，因时空扭曲，一些异人竟出现在神水乡。

为了解决时空异变，秦陵之盟弟子决定相助神水乡平息这场战火。

【鏖战神水乡】的普通难度将于2022年9月15日中午12：00开启，体验难度将在2022年9月18日中午12：00开启。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年9月15日