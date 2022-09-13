太初世界的更新公告 第五则

各位道友们好~

美好的假期结束了，各位道友们中秋佳节与纤阿同游，自然步步登仙。愿道友们岁岁团圆如月诞~

由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

本次更新的版本号为：【V0.60.008.01】

修复门派、城市动态BUFF存在冲突导致部分城市BUFF没有正常生效的问题 修复数量统计没有计算正在使用的装饰品的问题 修复百草园种植时同步移动物品到背包，物品不消耗的问题 调整器鉴尺寸，修复图鉴上武器要求与器鉴上展示位置不一的问题 优化战斗技能释放，解决可能会导致的技能无法释放的问题

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以在这里点击跳转查看

如果在正式开放之前道友曾体验过我们试用版的传送阵，可以去到【C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\MassesGame\天地归虚】此坐标，以清理其纪录，它的存在可能会引起众多天道裂隙！

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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欧星庇佑~