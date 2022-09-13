【测试版本0.9.2.490】9.13更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

优化了螳螂捕蝉任务，为配合剧情发展，给任务添加完成时间限制。

Bug修复：

修复了交易时可以通过某种方式无限复制物品的bug 修复了图南海前置剧情在800年还可以触发的bug 修复了一些文案错误 修复了一些对话角色错误的bug 修复了拥有龙族血脉完成玄古门任务后并没有获得麟火，而是获得风灵妖火的bug 修复了无法进入天机阁交易会的bug

今日碎碎念：

放完假回来啦

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案