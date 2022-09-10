v1.2.2更新说明

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.2.2，在此版本中进行了如下修正：

1.调整了背包物品的显示策略，当背包内物品种类超过一千时，只显示前一千种物品，以避免数据量过大导致的游戏卡死问题。

2.调整了谜之塔的敌人强度，现在敌人的等级会随着层数深入而逐渐提高。

3.现在谜之塔中不会遇到“岩石”“蛛网”“荆棘”的交互事件了。

4.修复了随机事件“酒馆狂欢节”的事件效果“酒馆料理价格下降”没有正常生效的问题。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！