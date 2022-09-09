【测试版本0.9.2.488】9.9更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了麒麟后续与玄古门相关的剧情

除了调查玄古门后续的剧情外，还另外添加了280年后在天星城坊市、300年后在武陵城灵药堂触发的彩蛋剧情，以及280年到300年之间的宁州大地图奇遇-钟焰遇袭。 新的神通

麟火：天阶下火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】7/11/15/21/29，我方获得【灼烧】3/5/7/10/14

麟火：天阶上火系神通，4火2同，【异火】敌方获得【灼烧】9/13/17/25/35，我方获得【灼烧】4/6/8/12/17 添加了成就剑通碧落

完成白帝剧情后解锁相应成就

优化：

在白帝渡劫前，会习得神通【荡魔剑诀】

荡魔剑诀：天阶中剑系神通，3同3同，【剑意】造成25/35/55/100/200点伤害，若敌方有魔气则【吸血】，且每有一点魔气额外增加伤害3/4/5/6/7点。

Bug修复：

这周的bug在周三修完了，这两天倒是没修什么bug

本周碎碎念：

说起来明天就是中秋节了欸。

大家的女装都准备好了吗？（试图反客为主

（划掉

制作组最近没啥大新闻，倒是隔壁wiki组整了个大活。（试图转移注意力

在炼丹模拟器完成n久之后，炼器模拟器也已经被制作了出来。

有兴趣的道友可以左转觅长生wiki站围观

wiki站链接：

[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]

这样wiki站从建站开始就挖下的大坑宣告填完了。

怎么感觉压力又回到我们头上了呢？

错觉，一定是错觉（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案