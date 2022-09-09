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小虎传：大菠萝深渊 update for 9 September 2022

【220909】新增战斗加速功能

Share · View all patches · Build 9483099 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新内容：
*内置了战斗加速的功能，需要的朋友可在设置内自行开启
可以在设置里调整游戏的音量了
稍微提高了在地图上的移动速度
修复随机致命打击被重复学习的问题
修复部分锻造商人的数据问题
修复经验值获得可能出错的问题
修复出战数量异常的问题
修复岩浆中部分随机事件的触发问题
游戏目录下添加了打开存档目录的工具

祝大家中秋节快乐~

Changed files in this update

Depot 1945231
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