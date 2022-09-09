【220909】新增战斗加速功能

更新内容：

*内置了战斗加速的功能，需要的朋友可在设置内自行开启

可以在设置里调整游戏的音量了

稍微提高了在地图上的移动速度

修复随机致命打击被重复学习的问题

修复部分锻造商人的数据问题

修复经验值获得可能出错的问题

修复出战数量异常的问题

修复岩浆中部分随机事件的触发问题

游戏目录下添加了打开存档目录的工具

祝大家中秋节快乐~