【220909】新增战斗加速功能

更新内容：
*内置了战斗加速的功能，需要的朋友可在设置内自行开启
可以在设置里调整游戏的音量了
稍微提高了在地图上的移动速度
修复随机致命打击被重复学习的问题
修复部分锻造商人的数据问题
修复经验值获得可能出错的问题
修复出战数量异常的问题
修复岩浆中部分随机事件的触发问题
游戏目录下添加了打开存档目录的工具
祝大家中秋节快乐~
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*内置了战斗加速的功能，需要的朋友可在设置内自行开启
可以在设置里调整游戏的音量了
稍微提高了在地图上的移动速度
修复随机致命打击被重复学习的问题
修复部分锻造商人的数据问题
修复经验值获得可能出错的问题
修复出战数量异常的问题
修复岩浆中部分随机事件的触发问题
游戏目录下添加了打开存档目录的工具
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