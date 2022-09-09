0.8.15.7版本更新公告

本周定期版本更新内容如下：

1、战斗系统、战斗UI调整

·增加普通攻击设定，战斗开始第一次出手速度为3秒（受攻速加成），每次出手可以选择配置的普通招式攻击，攻击后下次攻速为出手招式的功法攻速（招式配置详情详见本公告第2条）

·内功系统，战斗开始需要1秒聚气，使用内功招式之后按照玩家聚气速度计算

·破绽系统不变

·增加了普攻的新手引导

·增加了自动战斗系统，开启自动战斗时，每次攻击默认使用配置的第一招普通招式



2、移除功法配置系统，修改为招式配置系统，分为【普通招式】5招、【破绽招式】5招、【内功招式】5招、【身法招式】3招，所有招式配置槽默认开启一个，其他槽为需要使用灵力开启，只有配置的招式才可以在战斗中生效及使用、

·【普通招式】：可以配置外功的普通招式，决定了英魂的属性，普攻可以选择招式攻击，攻击之后下次会按照使用招式的功法速度计算下一次普通的速度。

英魂属性计算方式：每一招取功法属性，相互克制，计算出最高的属性就是当前英魂的属性（无属性不参与计算）

例如： 至阳 - 至阳 - 未配置 -未配置 - 未配置 = 至阳2

至阳 - 极阴 - 未配置- 未配置 - 未配置 = 无0 因为至阳和极阴相互抵消

至阳 - 奇毒 - 未配置- 未配置 - 未配置 = 无0 因为至阳和奇毒虽然没有克制关系但是由于点数一样也为无

·【破绽招式】：可以配置外功的破绽招式，敌人架势被打空出现破绽之后可以使用的招式

·【内功招式】：可以配置被动和主动俩种内功招式

·【身法招式】：只有配置上的身法招式，在战斗内才会生效





3、属性克制系统调整：英魂属性是根据普通招式配置计算而来，属性克制会提高伤害（属性点数10%）和降低伤害（属性伤害10%）。当触发属性克制时，会将英魂和怪物的属性点数相加后计算最终伤害。

例：英魂属性为至阳5、怪物为极阴3，因至阳克制极阴，则最终属性点数为5+3=8，伤害增加8*10%=80%本周定期版本更新内容如下：

1、战斗系统、战斗UI调整

·增加普通攻击设定，战斗开始第一次出手速度为3秒（受攻速加成），每次出手可以选择配置的普通招式攻击，攻击后下次攻速为出手招式的功法攻速（招式配置详情详见本公告第2条）

·内功系统，战斗开始需要1秒聚气，使用内功招式之后按照玩家聚气速度计算

·破绽系统不变

·增加了普攻的新手引导

·增加了自动战斗系统，开启自动战斗时，每次攻击默认使用配置的第一招普通招式



2、移除功法配置系统，修改为招式配置系统，分为【普通招式】5招、【破绽招式】5招、【内功招式】5招、【身法招式】3招，所有招式配置槽默认开启一个，其他槽为需要使用灵力开启，只有配置的招式才可以在战斗中生效及使用、

·【普通招式】：可以配置外功的普通招式，决定了英魂的属性，普攻可以选择招式攻击，攻击之后下次会按照使用招式的功法速度计算下一次普通的速度。

英魂属性计算方式：每一招取功法属性，相互克制，计算出最高的属性就是当前英魂的属性（无属性不参与计算）

例如： 至阳 - 至阳 - 未配置 -未配置 - 未配置 = 至阳2

至阳 - 极阴 - 未配置- 未配置 - 未配置 = 无0 因为至阳和极阴相互抵消

至阳 - 奇毒 - 未配置- 未配置 - 未配置 = 无0 因为至阳和奇毒虽然没有克制关系但是由于点数一样也为无

·【破绽招式】：可以配置外功的破绽招式，敌人架势被打空出现破绽之后可以使用的招式

·【内功招式】：可以配置被动和主动俩种内功招式

·【身法招式】：只有配置上的身法招式，在战斗内才会生效





3、属性克制系统调整：英魂属性是根据普通招式配置计算而来，属性克制会提高伤害（属性点数10%）和降低伤害（属性伤害10%）。当触发属性克制时，会将英魂和怪物的属性点数相加后计算最终伤害。

例：英魂属性为至阳5、怪物为极阴3，因至阳克制极阴，则最终属性点数为5+3=8，伤害增加8*10%=80%

4、内功和身法的属性加成改动

·修改为学习后永久增加相应功法的属性

·降低了单本内功和身法属性加成

·在功法界面可以查看所有内功和身法的永久属性加成总和



5、武魂连携取消武学限制，仅配置相应魂格即可达成连携条件。

6、功法学习条件修改，所有需要学习前置武学才能学会的功法，学习时需求的前置武学功法重数要求由10重降低为5重。

7、调整了沈邑尘所有凡品功法的数值、招式等以适配当前的战斗系统。后续制作组会持续、大幅度的修改所有英魂全部武学的数值、招式和魂格，同时针对目前的怪物进行一定的调整并增加一些具有挑战性的怪物，来体现武学招式搭配的策略感和趣味性，还会在玩家成长方面做出调整，在一定程度上降低数值对战斗的影响，同时增强招式搭配的玩法和输出手段，让战斗的参与度和策略性得到一定程度的提升。

8、降低除宅邸升级外全部建筑建造时的资源消耗，降低幅度约20%~50%

9、陈家村-茶摊、渝谷泰丰楼增加NPC-挑水工，售卖-水

10、战斗、功法相关百科说明调整；增加幸运值说明百科

11、当前版本主线任务完结后增加-未完待续-任务

12、部分文本描述调整

《灵墟》制作组

2022年9月9日

4、内功和身法的属性加成改动

·修改为学习后永久增加相应功法的属性

·降低了单本内功和身法属性加成

·在功法界面可以查看所有内功和身法的永久属性加成总和



5、武魂连携取消武学限制，仅配置相应魂格即可达成连携条件。

6、功法学习条件修改，所有需要学习前置武学才能学会的功法，学习时需求的前置武学功法重数要求由10重降低为5重。

7、调整了沈邑尘所有凡品功法的数值、招式等以适配当前的战斗系统。后续制作组会持续、大幅度的修改所有英魂全部武学的数值、招式和魂格，来体现武学招式搭配的策略感和趣味性，还会在玩家成长方面做出调整，在一定程度上降低数值对战斗的影响，同时增强招式搭配的玩法和输出手段，让战斗的参与度和策略性得到一定程度的提升。

8、降低处宅邸升级外全部建筑建造时的资源消耗，降低幅度约20%~50%

9、陈家村-茶摊、渝谷泰丰楼增加NPC-挑水工，售卖-水

10、战斗、功法相关百科说明调整；增加幸运值说明百科

11、当前版本主线任务完结后增加-未完待续-任务

12、部分文本描述调整

《灵墟》制作组

2022年9月9日