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小小商人传奇 update for 9 September 2022

V 0.1.6 小型更新与修复[2022.09.09]

Share · View all patches · Build 9481385 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

修复：

  • 修复背包中鼠标移动到物品上时，无法拖动列表的问题。
    修改：
  • 修改鼠标指针样式。
  • 修改地点列表和店铺列表的先后位置。
  • 调整部分商品的重量和价值。
  • 补充商品的描述及其他更多信息。
    添加：
  • 鼠标移动到背包商品，显示提示信息。
  • 鼠标移动到战利品商品，显示提示信息。
  • 特产及购买界面显示商品的提示信息。

感谢大家的建议与支持！本次更新是小型更新，我会持续优化和设计新的游戏功能，也会关注和收集大家的意见与建议，在后续版本更新中更新和优化更多功能。

Changed files in this update

Depot 1939741
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