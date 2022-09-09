V 0.1.6 小型更新与修复[2022.09.09]

修复：
- 修复背包中鼠标移动到物品上时，无法拖动列表的问题。
修改：
- 修改鼠标指针样式。
- 修改地点列表和店铺列表的先后位置。
- 调整部分商品的重量和价值。
- 补充商品的描述及其他更多信息。
添加：
- 鼠标移动到背包商品，显示提示信息。
- 鼠标移动到战利品商品，显示提示信息。
- 特产及购买界面显示商品的提示信息。
感谢大家的建议与支持！本次更新是小型更新，我会持续优化和设计新的游戏功能，也会关注和收集大家的意见与建议，在后续版本更新中更新和优化更多功能。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
修复：
感谢大家的建议与支持！本次更新是小型更新，我会持续优化和设计新的游戏功能，也会关注和收集大家的意见与建议，在后续版本更新中更新和优化更多功能。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update