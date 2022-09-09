V 0.1.6 小型更新与修复[2022.09.09]

修复：

修复背包中鼠标移动到物品上时，无法拖动列表的问题。

修改：

修改： 修改鼠标指针样式。

修改地点列表和店铺列表的先后位置。

调整部分商品的重量和价值。

补充商品的描述及其他更多信息。

添加：

添加： 鼠标移动到背包商品，显示提示信息。

鼠标移动到战利品商品，显示提示信息。

特产及购买界面显示商品的提示信息。

感谢大家的建议与支持！本次更新是小型更新，我会持续优化和设计新的游戏功能，也会关注和收集大家的意见与建议，在后续版本更新中更新和优化更多功能。