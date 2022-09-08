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归路：见证 update for 8 September 2022

《归路：见证》1.83小型更新

Share · View all patches · Build 9478233 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

佛克斯对魔剑之道拥有了全新的认识，所以她的技能和外观发生了一些变化。
(1).对技能 魔剑之道 祝福 进行了强化和特色划分，并更名为魔剑之道 魔刃。
(2).对技能 魔剑之道 轻击 进行了伤害强化。
(3).对技能 魔剑之道 重击 进行了强化并改变了大部分的技能的攻击方式。
(4).对角色战斗外观进行了重新制作。

优化了部分文本，修改了大量文字错误。

Changed files in this update

Depot 1587261
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