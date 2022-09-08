《归路：见证》1.83小型更新

佛克斯对魔剑之道拥有了全新的认识，所以她的技能和外观发生了一些变化。

(1).对技能 魔剑之道 祝福 进行了强化和特色划分，并更名为魔剑之道 魔刃。

(2).对技能 魔剑之道 轻击 进行了伤害强化。

(3).对技能 魔剑之道 重击 进行了强化并改变了大部分的技能的攻击方式。

(4).对角色战斗外观进行了重新制作。

优化了部分文本，修改了大量文字错误。