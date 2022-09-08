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AutoChess of Gensokyo update for 8 September 2022

1.3.12 红魔馆刺客部分重做，平衡性调整及问题修复

Share · View all patches · Build 9474724 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

维护时间：15:20-15:50

单位

橙：

  • 技能伤害180/280/440→200/300/500

小恶魔

  • 技能重做：小恶魔的飞吻魅惑一名敌人，造成200/300/600点魔法伤害，随后四秒内小恶魔的普通攻击转换为发射大玉，对目标敌人及其周围一圈敌人分别造成120%/140%/180%最大攻击力的魔法伤害和20%/30%/50%的溅射魔法伤害。
  • 最大蓝量30→70 初始蓝量0→10

秋静叶：

  • 技能伤害280/400/600→240/360/600

露米娅：

  • 技能持续时长3/4/5秒→5/6/8秒

梅蒂欣：

  • 15秒伤害时间→10秒，总伤害800/1200/2000→600/1000/1800

红美铃：

  • 新增：释放技能后4秒，每第四次攻击释放彩虹风铃，对周围一圈敌人造成150%/200%/300%总攻击力的物理伤害，并击退一格
  • 最大蓝量70→120 初始蓝量50→100
  • 攻速0.6→0.7

早苗：

  • 技能伤害160/230/480→140/200/400
  • 最大蓝量60→80
  • 攻击距离2→3
  • 攻速0.6→0.7

咲夜技能重做：

  • 在攻击目标所在的格子处扔出一圈飞刀，自身后跳一格，并提升自身移速85%/115%/155%，之后飞刀朝目标发出，每枚飞刀可以造成{0:ad/120%/120%/120%}。之后四秒内，咲夜的攻击会对敌人造成流血效果，附加50%重伤，每秒损失3%/5%/9%最大生命值，移动速度减少30%，持续两秒。

恋：

  • 技能选定目标由最低生命值百分比单位→最低生命值单位

小伞：

  • 减伤百分比50%→20%/30%/50%

永琳：

  • 最大蓝量110→130 初始蓝量15→0

妹红：

  • 蛋生命值700/1300/5000→700/1200/4000
  • 每秒损失固定75血→8%最大生命值

鵺：

  • 技能伤害250/400/900→200/300/800
  • 窃取属性时间现在独立于眩晕时间，数值为3/5/10秒

芙兰新增：

  • 技能会给目标施加“毁灭”标记，被标记的敌人被芙兰击杀，芙兰会回复所有血泪。释放技能后4秒，芙兰的攻击会使敌人双抗降低30%/50%/100%，持续1.5秒。
  • 最大蓝量100→70

幽香

  • 三星时大招攻击次数1提升至3。
装备

瓦莱丁：

  • 55%额外暴击→50%

天狗盾：

  • 100%暴击减伤→75%

头套：

  • 3格距离→2格 获得双抗20→25
羁绊

精神：

  • 移除6精神易伤，8精神易伤20%→10%

竹林：

  • 移除闪避率

刺杀：

  • 暴击率20%/30%/40%/60%→20%/30%/40%/50%
  • 爆伤提升30%/50%/80%/115%→25%/45%/75%/115%
  • 新增：溢出的每1%暴击率会转换成1%爆伤
问题修复
  • 修复了出现了相同装备会发生挤装备不对的问题
  • 修复了天子回娘家的问题
  • 幽香大招击杀有时候没有回满蓝，被晕了有时连续开伞开伞时还能受到伤害的问题
  • 选秀超时自动选择时选的单位可以被抢的问题
  • 平局时玩家信息没及时更新的问题

Changed files in this update

Depot 1575711
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