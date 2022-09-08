1.3.12 红魔馆刺客部分重做，平衡性调整及问题修复

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单位
橙：
- 技能伤害180/280/440→200/300/500
小恶魔
- 技能重做：小恶魔的飞吻魅惑一名敌人，造成200/300/600点魔法伤害，随后四秒内小恶魔的普通攻击转换为发射大玉，对目标敌人及其周围一圈敌人分别造成120%/140%/180%最大攻击力的魔法伤害和20%/30%/50%的溅射魔法伤害。
- 最大蓝量30→70 初始蓝量0→10
秋静叶：
- 技能伤害280/400/600→240/360/600
露米娅：
- 技能持续时长3/4/5秒→5/6/8秒
梅蒂欣：
- 15秒伤害时间→10秒，总伤害800/1200/2000→600/1000/1800
红美铃：
- 新增：释放技能后4秒，每第四次攻击释放彩虹风铃，对周围一圈敌人造成150%/200%/300%总攻击力的物理伤害，并击退一格
- 最大蓝量70→120 初始蓝量50→100
- 攻速0.6→0.7
早苗：
- 技能伤害160/230/480→140/200/400
- 最大蓝量60→80
- 攻击距离2→3
- 攻速0.6→0.7
咲夜技能重做：
- 在攻击目标所在的格子处扔出一圈飞刀，自身后跳一格，并提升自身移速85%/115%/155%，之后飞刀朝目标发出，每枚飞刀可以造成{0:ad/120%/120%/120%}。之后四秒内，咲夜的攻击会对敌人造成流血效果，附加50%重伤，每秒损失3%/5%/9%最大生命值，移动速度减少30%，持续两秒。
恋：
- 技能选定目标由最低生命值百分比单位→最低生命值单位
小伞：
- 减伤百分比50%→20%/30%/50%
永琳：
- 最大蓝量110→130 初始蓝量15→0
妹红：
- 蛋生命值700/1300/5000→700/1200/4000
- 每秒损失固定75血→8%最大生命值
鵺：
- 技能伤害250/400/900→200/300/800
- 窃取属性时间现在独立于眩晕时间，数值为3/5/10秒
芙兰新增：
- 技能会给目标施加“毁灭”标记，被标记的敌人被芙兰击杀，芙兰会回复所有血泪。释放技能后4秒，芙兰的攻击会使敌人双抗降低30%/50%/100%，持续1.5秒。
- 最大蓝量100→70
幽香
- 三星时大招攻击次数1提升至3。
装备
瓦莱丁：
- 55%额外暴击→50%
天狗盾：
- 100%暴击减伤→75%
头套：
- 3格距离→2格 获得双抗20→25
羁绊
精神：
- 移除6精神易伤，8精神易伤20%→10%
竹林：
- 移除闪避率
刺杀：
- 暴击率20%/30%/40%/60%→20%/30%/40%/50%
- 爆伤提升30%/50%/80%/115%→25%/45%/75%/115%
- 新增：溢出的每1%暴击率会转换成1%爆伤
问题修复
- 修复了出现了相同装备会发生挤装备不对的问题
- 修复了天子回娘家的问题
- 幽香大招击杀有时候没有回满蓝，被晕了有时连续开伞开伞时还能受到伤害的问题
- 选秀超时自动选择时选的单位可以被抢的问题
- 平局时玩家信息没及时更新的问题
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