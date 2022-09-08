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Untitled Crossing Record update for 8 September 2022

v1.2.1更新说明

Share · View all patches · Build 9474689 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.2.1，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了某些场景的BOSS战中，BOSS技能范围没有正常显示在地面上的问题。
2.对部分剧情文本进行了调整（不影响整体剧情走向）。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！

Changed files in this update

Depot 1548681
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