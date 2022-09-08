v1.2.1更新说明

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.2.1，在此版本中进行了如下修正：

1.修复了某些场景的BOSS战中，BOSS技能范围没有正常显示在地面上的问题。

2.对部分剧情文本进行了调整（不影响整体剧情走向）。

我们将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！