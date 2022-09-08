2022年9月8日更新說明

親愛的主公們：

遊戲將於2022年9月8日11:00-18:00進行更新維護，維護期間將無法登入遊戲，給主公們帶來不便小小兵深感抱歉。屆時請主公們到GooglePlay、AppStore和官網更新到最新版本（V2.7.0）後進行遊戲。

更新補償內容如下：

元寶388、免戰牌1、高階資源箱10、大捆行軍令2

此次版本更新主要內容：

【新增內容】

1.全新劇本賽季【空城退敵】

2.新增劇本玩法【召義軍】

3.中秋慶典活動【團圓歡慶】

4.極品強力騎兵【極馬超】

【優化調整】

1.首儲獎勵優化

2.新手期簽到、狂歡活動獎勵優化

3.主公等級上限調整至80級

4.護符回收時，顯示護符部位

5.軍團商店新增羈絆材料兌換

6.打野前置條件調整：

土匪、山賊、寇匪，擊殺任一類型的野怪，都可解鎖三種類型的後續野怪

7.免戰規則調整：

當主動進行PVP行為時，會進入20分鐘免戰冷卻期，在此期間無法使用『免戰牌』。冷卻期內再次主動進行PVP行為時，會刷新免戰冷卻時間

使用『免戰牌』上限免戰時間為72小時。

具體作業時間依實際作業為準，如有延遲將另行公告，感謝主公的支持！

《新三國 漢室復興》營運團隊