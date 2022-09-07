《古剑奇谭网络版 海外版》9月8日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年9月8日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

清秋玉轮送团圆

临近中秋，步云洲也多了几分团圆喜庆的味道，伴随月饼的香甜气息，一个名叫常绒绒的月饼小贩来到步云洲，她声称自己是玉兔下凡，更为大家带来不少新奇玩意儿，各位仙家弟子快去看看吧！

前往步云洲承露台，寻找常绒绒（169，-119）了解星河月宴详情。

开宴后通过常绒绒身侧的传送门前往星河鉴洲，寻找金呱子[（-231，73）及银呱子（-193，-177）进行小游戏。如对星河月宴有疑惑，可寻找月宴管家常熠熠（9,9）解惑。

☆秘境调整

秘境难度开放：

【战争位面·魔战之地】豪侠难度将在2022年9月11日12：00开放。

秘境难解心魔·上和难解心魔·下的普通难度下首领将会额外掉落30个秘闻残片·贰肆零。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年9月8日