Mythic Top 100 – August 2022

Congratulations to everyone who achieved the rank of Mythic this season. We want to recognize the crème de la crème, the top 100 players:

[table][tr][td]

Rank

[/td][td]

Prev

[/td][td]

Name

[/td][td]

Team

[/td][td]

Trophies

[/td][/tr][tr][td]

1

[/td][td] [/td][td]

yukin

[/td][td]

チームJAPAN

[/td][td]

5,191

[/td][/tr][tr][td]

2

[/td][td] [/td][td]

jacko

[/td][td]

CODE OF JOKER

[/td][td]

5,157

[/td][/tr][tr][td]

3

[/td][td] [/td][td]

usao

[/td][td]

飽きたらやめるぞ!

[/td][td]

4,927

[/td][/tr][tr][td]

4

[/td][td] [/td][td]

kuroeb

[/td][td]

CODE OF JOKER

[/td][td]

4,530

[/td][/tr][tr][td]

5

[/td][td] [/td][td]

lynx

[/td][td]

tekito

[/td][td]

4,388

[/td][/tr][tr][td]

6

[/td][td] [/td][td]

ショウ

[/td][td]

Triangle

[/td][td]

4,317

[/td][/tr][tr][td]

7

[/td][td] [/td][td]

Vincero

[/td][td]

Blue

[/td][td]

4,154

[/td][/tr][tr][td]

8

[/td][td] [/td][td]

Veraci

[/td][td]

Into The Arena!

[/td][td]

3,945

[/td][/tr][tr][td]

9

[/td][td] [/td][td]

Pakillo

[/td][td]

MTG-TOTAL

[/td][td]

3,929

[/td][/tr][tr][td]

10

[/td][td] [/td][td]

cicciomerluzzo

[/td][td]

ESTREMO.STORE

[/td][td]

3,775

[/td][/tr][tr][td]

11

[/td][td] [/td][td]

ZYAGA

[/td][td]

おえむん

[/td][td]

3,672

[/td][/tr][tr][td]

12

[/td][td] [/td][td]

_rc

[/td][td]

Dragon Bloods

[/td][td]

3,669

[/td][/tr][tr][td]

13

[/td][td] [/td][td]

Talaria

[/td][td]

Shadow

[/td][td]

3,646

[/td][/tr][tr][td]

14

[/td][td] [/td][td]

Rei Sato

[/td][td]

さとれいサロン

[/td][td]

3,625

[/td][/tr][tr][td]

15

[/td][td] [/td][td]

KotaroAn

[/td][td]

イシュトバーンおじ

[/td][td]

3,558

[/td][/tr][tr][td]

16

[/td][td] [/td][td]

Raito

[/td][td]

Saunastone

[/td][td]

3,535

[/td][/tr][tr][td]

17

[/td][td] [/td][td]

nacanoob

[/td][td]

MTGOSALSEO

[/td][td]

3,393

[/td][/tr][tr][td]

18

[/td][td] [/td][td]

OlleR

[/td][td]

Titans of War

[/td][td]

3,244

[/td][/tr][tr][td]

19

[/td][td] [/td][td]

Algo

[/td][td]

Swiss Legends

[/td][td]

3,188

[/td][/tr][tr][td]

20

[/td][td] [/td][td]

Mackwell

[/td][td]

—

[/td][td]

3,165

[/td][/tr][tr][td]

21

[/td][td] [/td][td]

소린

[/td][td]

Rakdos

[/td][td]

3,158

[/td][/tr][tr][td]

22

[/td][td] [/td][td]

Alezther

[/td][td]

MagicBlogTK

[/td][td]

3,150

[/td][/tr][tr][td]

23

[/td][td] [/td][td]

ヒリュウ

[/td][td]

イシュトバーンおじ

[/td][td]

3,078

[/td][/tr][tr][td]

24

[/td][td] [/td][td]

IDarkwingxDuckI

[/td][td]

RSG

[/td][td]

3,069

[/td][/tr][tr][td]

25

[/td][td] [/td][td]

FierceInfinity

[/td][td]

Stronghold

[/td][td]

3,061

[/td][/tr][tr][td]

26

[/td][td]

(↓25)

[/td][td]

MetagameFitness

[/td][td]

Blackgate Penitentia

[/td][td]

3,057

[/td][/tr][tr][td]

27

[/td][td] [/td][td]

Jako1910

[/td][td]

おえむん

[/td][td]

3,055

[/td][/tr][tr][td]

28

[/td][td] [/td][td]

endea

[/td][td]

Alrund's Epiphany

[/td][td]

3,034

[/td][/tr][tr][td]

29

[/td][td] [/td][td]

tonton

[/td][td]

新ファイレクシア SG支部

[/td][td]

3,028

[/td][/tr][tr][td]

30

[/td][td] [/td][td]

doubleA

[/td][td]

イシュトバーンおじ

[/td][td]

3,025

[/td][/tr][tr][td]

31

[/td][td] [/td][td]

wandog24

[/td][td]

ふにゃふにゃ

[/td][td]

3,007

[/td][/tr][tr][td]

32

[/td][td] [/td][td]

moob

[/td][td]

Barely Lethal

[/td][td]

3,006

[/td][/tr][tr][td]

33

[/td][td] [/td][td]

LSK

[/td][td]

Good Gamery

[/td][td]

2,965

[/td][/tr][tr][td]

34

[/td][td] [/td][td]

Skheit

[/td][td]

The Dragonlords

[/td][td]

2,962

[/td][/tr][tr][td]

35

[/td][td] [/td][td]

Nrausch1

[/td][td]

FAB FAM

[/td][td]

2,956

[/td][/tr][tr][td]

36

[/td][td] [/td][td]

Galothendiek

[/td][td]

Beat Only

[/td][td]

2,932

[/td][/tr][tr][td]

37

[/td][td] [/td][td]

Shapyro

[/td][td]

I Veterani

[/td][td]

2,928

[/td][/tr][tr][td]

38

[/td][td] [/td][td]

Kendie

[/td][td]

China #1

[/td][td]

2,906

[/td][/tr][tr][td]

39

[/td][td] [/td][td]

chigaya

[/td][td]

飽きたらやめるぞ!

[/td][td]

2,904

[/td][/tr][tr][td]

40

[/td][td] [/td][td]

tendon

[/td][td]

tekito

[/td][td]

2,898

[/td][/tr][tr][td]

41

[/td][td] [/td][td]

Kany

[/td][td]

Картёжные баталии

[/td][td]

2,884

[/td][/tr][tr][td]

42

[/td][td] [/td][td]

BEATDOWNBRINGA

[/td][td]

BeatbyBeatdown

[/td][td]

2,863

[/td][/tr][tr][td]

43

[/td][td] [/td][td]

Ismaweed

[/td][td]

Legends ESP

[/td][td]

2,857

[/td][/tr][tr][td]

44

[/td][td] [/td][td]

キャッツ

[/td][td]

ふにゃふにゃ

[/td][td]

2,846

[/td][/tr][tr][td]

45

[/td][td] [/td][td]

松田v幸雄

[/td][td]

松田v幸雄

[/td][td]

2,826

[/td][/tr][tr][td]

46

[/td][td] [/td][td]

thelengend

[/td][td]

Lasaladeglieroi

[/td][td]

2,811

[/td][/tr][tr][td]

47

[/td][td] [/td][td]

Galtanus

[/td][td]

Sentinelas

[/td][td]

2,811

[/td][/tr][tr][td]

48

[/td][td] [/td][td]

Luke37

[/td][td]

I Potara Forti

[/td][td]

2,800

[/td][/tr][tr][td]

49

[/td][td] [/td][td]

湊あくあ

[/td][td]

耳舐めアスリートあくあの次元

[/td][td]

2,799

[/td][/tr][tr][td]

50

[/td][td] [/td][td]

Newwa

[/td][td]

Legion of XekurA

[/td][td]

2,796

[/td][/tr][tr][td]

51

[/td][td] [/td][td]

とら

[/td][td]

おえむん

[/td][td]

2,794

[/td][/tr][tr][td]

52

[/td][td] [/td][td]

水羽そら

[/td][td]

tekito

[/td][td]

2,790

[/td][/tr][tr][td]

53

[/td][td]

(↓47)

[/td][td]

Dahaka102

[/td][td]

Barely Lethal

[/td][td]

2,786

[/td][/tr][tr][td]

54

[/td][td] [/td][td]

FactOrFiction

[/td][td]

Legion of XekurA

[/td][td]

2,786

[/td][/tr][tr][td]

55

[/td][td] [/td][td]

Seeyok

[/td][td]

NoRest for theWicked

[/td][td]

2,784

[/td][/tr][tr][td]

56

[/td][td] [/td][td]

kenji5600

[/td][td]

Infrecuentes

[/td][td]

2,778

[/td][/tr][tr][td]

57

[/td][td] [/td][td]

Steota

[/td][td]

Team 7

[/td][td]

2,775

[/td][/tr][tr][td]

58

[/td][td] [/td][td]

Etxebe

[/td][td]

Conos magicos

[/td][td]

2,772

[/td][/tr][tr][td]

59

[/td][td] [/td][td]

William

[/td][td]

RagnarokTCG

[/td][td]

2,748

[/td][/tr][tr][td]

60

[/td][td] [/td][td]

박영희336

[/td][td]

Blue

[/td][td]

2,732

[/td][/tr][tr][td]

61

[/td][td] [/td][td]

Davidgg

[/td][td]

Bridgeburners

[/td][td]

2,714

[/td][/tr][tr][td]

62

[/td][td] [/td][td]

Rugpill

[/td][td]

Sons of Piccetto

[/td][td]

2,709

[/td][/tr][tr][td]

63

[/td][td] [/td][td]

trator3

[/td][td]

Followers of Bolas

[/td][td]

2,707

[/td][/tr][tr][td]

64

[/td][td] [/td][td]

Eating

[/td][td]

tekito

[/td][td]

2,701

[/td][/tr][tr][td]

65

[/td][td] [/td][td]

Ryuho090

[/td][td]

リミテッドを待つ部隊

[/td][td]

2,695

[/td][/tr][tr][td]

66

[/td][td] [/td][td]

passy841

[/td][td]

CODE OF JOKER

[/td][td]

2,691

[/td][/tr][tr][td]

67

[/td][td] [/td][td]

airotciv

[/td][td]

Hobby Bugong

[/td][td]

2,675

[/td][/tr][tr][td]

68

[/td][td] [/td][td]

Lord_William

[/td][td]

Followers of Bolas

[/td][td]

2,672

[/td][/tr][tr][td]

69

[/td][td] [/td][td]

shiro*usa

[/td][td]

ゆる速

[/td][td]

2,665

[/td][/tr][tr][td]

70

[/td][td] [/td][td]

Frost

[/td][td]

Rhystic Studies

[/td][td]

2,661

[/td][/tr][tr][td]

71

[/td][td] [/td][td]

Emka

[/td][td]

Agents of Bolas

[/td][td]

2,660

[/td][/tr][tr][td]

72

[/td][td] [/td][td]

Red

[/td][td]

BeatbyBeatdown

[/td][td]

2,660

[/td][/tr][tr][td]

73

[/td][td] [/td][td]

Il Nec

[/td][td]

Dank Donators

[/td][td]

2,659

[/td][/tr][tr][td]

74

[/td][td] [/td][td]

도치

[/td][td]

Esporter

[/td][td]

2,659

[/td][/tr][tr][td]

75

[/td][td] [/td][td]

ochoco

[/td][td]

CODE OF JOKER

[/td][td]

2,656

[/td][/tr][tr][td]

76

[/td][td] [/td][td]

c0LoR

[/td][td]

eRa

[/td][td]

2,654

[/td][/tr][tr][td]

77

[/td][td] [/td][td]

the promised end

[/td][td]

ふにゃふにゃ

[/td][td]

2,653

[/td][/tr][tr][td]

78

[/td][td] [/td][td]

eiam

[/td][td]

イシュトバーンおじ

[/td][td]

2,652

[/td][/tr][tr][td]

79

[/td][td] [/td][td]

neapolis

[/td][td]

ESTREMO.STORE

[/td][td]

2,640

[/td][/tr][tr][td]

80

[/td][td] [/td][td]

kamaretai

[/td][td]

Hearthstone

[/td][td]

2,637

[/td][/tr][tr][td]

81

[/td][td] [/td][td]

Bulbasaur

[/td][td]

Seismic

[/td][td]

2,635

[/td][/tr][tr][td]

82

[/td][td] [/td][td]

Oemunn

[/td][td]

おえむん

[/td][td]

2,633

[/td][/tr][tr][td]

83

[/td][td] [/td][td]

shiman

[/td][td]

集合した中隊

[/td][td]

2,622

[/td][/tr][tr][td]

84

[/td][td]

(↓81)

[/td][td]

Master Exploder

[/td][td]

We Accept Most Kinds

[/td][td]

2,619

[/td][/tr][tr][td]

85

[/td][td] [/td][td]

soiberi1

[/td][td]

BeatbyBeatdown

[/td][td]

2,619

[/td][/tr][tr][td]

86

[/td][td] [/td][td]

skaro

[/td][td]

Friendly Donators

[/td][td]

2,618

[/td][/tr][tr][td]

87

[/td][td] [/td][td]

OMIn

[/td][td]

松田v幸雄

[/td][td]

2,606

[/td][/tr][tr][td]

88

[/td][td] [/td][td]

The Emo Pizza

[/td][td]

TheGathering

[/td][td]

2,604

[/td][/tr][tr][td]

89

[/td][td] [/td][td]

darai

[/td][td]

甲鱗のワーム

[/td][td]

2,602

[/td][/tr][tr][td]

90

[/td][td] [/td][td]

akua244

[/td][td]

Choccywoccy

[/td][td]

2,593

[/td][/tr][tr][td]

91

[/td][td] [/td][td]

yoshinobu

[/td][td]

とりあえずチーム

[/td][td]

2,584

[/td][/tr][tr][td]

92

[/td][td] [/td][td]

Hanayo

[/td][td]

tekito

[/td][td]

2,584

[/td][/tr][tr][td]

93

[/td][td] [/td][td]

domingogb

[/td][td]

MagicBlogTK

[/td][td]

2,582

[/td][/tr][tr][td]

94

[/td][td] [/td][td]

shachi8v8

[/td][td]

ハッテンの動力源

[/td][td]

2,580

[/td][/tr][tr][td]

95

[/td][td] [/td][td]

Sumomo

[/td][td]

トスカ式チームライフ

[/td][td]

2,573

[/td][/tr][tr][td]

96

[/td][td] [/td][td]

Metales

[/td][td]

Sentinelas

[/td][td]

2,572

[/td][/tr][tr][td]

97

[/td][td] [/td][td]

Francis

[/td][td]

Blackgate Penitentia

[/td][td]

2,569

[/td][/tr][tr][td]

98

[/td][td] [/td][td]

Redaborn

[/td][td]

Into The Arena!

[/td][td]

2,566

[/td][/tr][tr][td]

99

[/td][td] [/td][td]

iincho

[/td][td]

Triangle

[/td][td]

2,556

[/td][/tr][tr][td]

100

[/td][td] [/td][td]

Gemstone

[/td][td]

おえむん

[/td][td]

2,548

[/td][/tr][/table]