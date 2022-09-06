《我要写小说》创意工坊开放啦！

各位“小说家”们，大家好！最近一段时间我们研究了创意工坊，因为第一次制作创意工坊，所以用了比较久的时间，让大家久等了。

本次更新的创意工坊教程我们已经制作了文档，感兴趣的小伙伴可以自行查看。

https://docs.qq.com/doc/DZlpyTUZXSnlNU254?&u=2bc4a7feaa364f81b7e4765291c63e0d

接下来是本次创意工坊的一些可以制作的详细内容，不感兴趣的小伙伴可以无视啦。

友情提示：打开表格后可以将其复制到Excel中编辑更加方便。（复制前先将Excel单元格设置成文本模式再进行复制）

项目标识：

RoleConfig：角色表，里面为角色的各项数据。

RoleLabelConfig：标签表，里面为题材、角色会使用到的标签ID。

RoleSkillConfig：角色技能表，里面为角色技能的各项数据。建议只更改数据，如果需要更改技能类型，那么可以找技能中已存在的相似技能将其数据复制到需要修改的地方后再进行更改。不可添加新的技能类型。

SubjectConfig：小说类型表，里面为小说的大类型分类。如果在ThemeConfig中添加了新的题材数据则要将其对应的分类到该表中。

ThemeConfig：素材题材表，里面为所有的题材以及其题材数据。

ThemeFitConfig：题材契合度表，里面为不同题材对应类型（Subject）的契合度百分比。

WorldConfig：世界题材表，里面为世界题材的数据。

EventConfig：随机事件表，里面为随机事件的文本及其效果。

非常感谢各位“小说家”们的支持与关注，你们的每一个好评对我们都是极大的鼓励，让我们有了前进的动力。也希望各位“小说家”们能够在以后的日子里多多支持我们。谢谢！

PS：如果有什么建议或者意见，游戏BUG反馈都可以加入我们交流群：120067130反馈给我们。