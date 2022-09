CATLIKE MAGIC V 1.0.1 - WE BALL

Share · View all patches · Build 9456583 · Last edited 6 September 2022 – 00:09:19 UTC by Wendy

This build has not been seen in a public branch.

FUCK IT WE BALL

-increased armor in various items

-slightly decreased evasion in Prism and its upgrades

-added a new button in the pause menu that teaches about some things

-fixed a bug where Koterori and its upgrades made you completely invincible

-added visuals for invulnerability status effect

-damage absorption looks better and doesnt obscure your entire healthbar

-0 damage is not real anymore, minimum damage is now 1

-damage reflect is now applied before armor, armor is also applied after damage reducction

