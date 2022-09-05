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三国記II update for 5 September 2022

1.16.3版本更新

Share · View all patches · Build 9453161 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1，增加多尔衮、鳌拜、吴三桂三个满清武将(新档有效)
2，增加了一些小技能，无技能子女和选拔武将有概率获得
3，调整了夏侯惇，许褚，夏侯渊，于禁，姜维，邓艾，鲁肃，张任，庞德等人的称号(新档有效)
4，刘封的技能改为【连防】(新档有效)
5，宴会后保留邀请画面，可以方便连续宴会
6，各势力之间的友好度设置了最小值
7，调整AI在能攻击到城池时会优先攻击城池
8，调整了潜入成功后出现强盗的概率
9，技能页面增加了组合技的显示
10，城池一览中增加了治安显示和排序
11，为普通兵种增加了科技升满后的名称
12，装备一览中增加了【专属】显示，且装备排序时专属装备会排在最顶端
13，一键装备时不再自动装备真装备及高级装备
14，调整了军团移动武将时会拆散夫妻的问题
15，事件一览中增加了事件结果
16，增加了一些快捷键

Changed files in this update

Depot 1909023
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