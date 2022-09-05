1，增加多尔衮、鳌拜、吴三桂三个满清武将(新档有效)
2，增加了一些小技能，无技能子女和选拔武将有概率获得
3，调整了夏侯惇，许褚，夏侯渊，于禁，姜维，邓艾，鲁肃，张任，庞德等人的称号(新档有效)
4，刘封的技能改为【连防】(新档有效)
5，宴会后保留邀请画面，可以方便连续宴会
6，各势力之间的友好度设置了最小值
7，调整AI在能攻击到城池时会优先攻击城池
8，调整了潜入成功后出现强盗的概率
9，技能页面增加了组合技的显示
10，城池一览中增加了治安显示和排序
11，为普通兵种增加了科技升满后的名称
12，装备一览中增加了【专属】显示，且装备排序时专属装备会排在最顶端
13，一键装备时不再自动装备真装备及高级装备
14，调整了军团移动武将时会拆散夫妻的问题
15，事件一览中增加了事件结果
16，增加了一些快捷键
三国記II update for 5 September 2022
1.16.3版本更新
1，增加多尔衮、鳌拜、吴三桂三个满清武将(新档有效)
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update