1.16.3版本更新

1，增加多尔衮、鳌拜、吴三桂三个满清武将(新档有效)

2，增加了一些小技能，无技能子女和选拔武将有概率获得

3，调整了夏侯惇，许褚，夏侯渊，于禁，姜维，邓艾，鲁肃，张任，庞德等人的称号(新档有效)

4，刘封的技能改为【连防】(新档有效)

5，宴会后保留邀请画面，可以方便连续宴会

6，各势力之间的友好度设置了最小值

7，调整AI在能攻击到城池时会优先攻击城池

8，调整了潜入成功后出现强盗的概率

9，技能页面增加了组合技的显示

10，城池一览中增加了治安显示和排序

11，为普通兵种增加了科技升满后的名称

12，装备一览中增加了【专属】显示，且装备排序时专属装备会排在最顶端

13，一键装备时不再自动装备真装备及高级装备

14，调整了军团移动武将时会拆散夫妻的问题

15，事件一览中增加了事件结果

16，增加了一些快捷键