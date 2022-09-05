V0.60.007.02版更新日志

新的一周来了，新的更新修复也到了！我的太初天地没有法则裂隙！由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

修复剧情相关的探索点，接任务之前先通关一次可能导致剧情无法正常触发的问题 修复交易时按快捷键可以过回合的问题 修复道观、神庙显示上次使用者立绘的问题 修复角色同时进行多个授业时，如果一个授业先结束角色状态将变为空闲的问题 修复点击传送同时点击节点会导致角色位置错位的问题 优化体系加成计算，现在炼体、道术这种主体系可以使用子体系的加成系数了 优化初始怪物灵根分布，解决木之精气较难获得的问题

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以点击下图查看

感谢各位道友的积极反馈~

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