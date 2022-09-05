2022月9月5日 1.6.502.000版本更新（修）

更新日志：

游戏技能调整

欺诈者：

一技能修改：

隐匿时间减少至10秒，增加50%概率驱散自身减益状态，增加对生命高于50%的单位造成额外伤害

二技能修改：蓄能时间减少值5秒，提升火力值改为暴击伤害

时空战车：

二技能修改：

增加受到瞬间怒气降低效果时回复怒气值，并驱散减益状态，技能持续期间，中型坦克大幅提高治疗效果，受到瞬间怒气降低效果时回复怒气值

三技能修改：增加降低全体友方单位受到的伤害15%，提高防护15%

巴洛克飞艇：

一技能修改：

暴击伤害降低100%提升至20秒

二技能修改：

增加提高火力最高的3个单位的火力值

三技能修改：

增加受到瞬间降怒效果时回复少量怒气

PZH-2000：

一技能修改：

增加40%概率使生命最低的友方获得吸收40%伤害护盾，持续30秒

99A：

一技能修改：

增加技能释放回复2500怒气

二技能修改：

对血量低于75%和50%的单位，附加的额外火力值提高

三技能修改：

每阵亡一个敌方单位，大幅提高自身的破击值，同时降低敌方全体的暴击伤害

修改为：每阵亡一个敌方单位，大幅提高自身的伤害，每阵亡一个友方单位，降低敌方全体的暴击伤害，可叠加3次

巨鼠p1000：

一技能修改：

失控状态修改为：有概率使自身在10秒内受到的伤害大幅提高，并有概率使敌方单位的瞬时回复怒气的效果下降100%，持续15秒。同时巨鼠p1000获得巨大化形态：大幅提高生命上限，可叠加3层，免疫减益状态持续15秒，受到普通攻击有30%的概率回复一定比例的生命，每施放一次怒气回复速度降低，可叠加

二技能修改：

巨鼠为自身施加坚实装甲，受到攻击时有概率使装甲提高，并降低敌方装甲，可叠加，全体单位受到瞬间减怒效果时概率回复少量怒气，当生命低于65%，40%，15%时，触发装甲重组，获得伤害吸收护盾，持续20秒，并使敌方火力最高的2个单位降低100%怒气，禁疗15秒，对敌方造成自身生命25%的伤害

三技能修改：

巨鼠p1000带领全体部队组成攻防兼备的坦克集群，降低全体友方单位受到的伤害。自身攻击时附加生命上限的伤害，受到普通攻击时，有概率随机2个友方单位火力永久提高，可叠加3次。同时全体输出单位获得巨鼠守护，当生命低于40%时，额外回复一定比例火力的生命并免疫控制，持续30秒

BUG修复

1、修复艾薇拉技能描述的名称的错误

2、修复军团boss：清道夫，帝王神刃，帝王毒刃，B2 740(f)的生命值不正确的错误