修复BUG
1.分舵弟子会自己对自己触发事件
2.大地图上会遇到玩家自己门派的弟子
3.分舵弟子会自动参加比武大会
4.监牢拷打俘虏死亡后 拷问界面未关闭并可以继续拷打
5.一些NPC对话头像和名字显示问题
功能调整
1.炼器炼药等行为获取熟练度从一定概率调整为必定获取，但降低了熟练度提升量
2.降低雷火帮任务完成后门派弟子属性与资质提升量
3.人贩子上门时间从概率随机调整为每两年上门一次
4.大地图“云雾谷”邪派闭关事件击败后获取功法品质提升至“一流功夫”“高深武学”“盖世神功”其一（事件概率与功法品质触发之前已确定，请勿SL）（需重新开档后生效）
5.调整大地图探寻获取道具概率
6.F7键快速读取游戏
大衍江湖 update for 4 September 2022
Ver 0.7100
修复BUG
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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