Ver 0.7100

修复BUG

1.分舵弟子会自己对自己触发事件

2.大地图上会遇到玩家自己门派的弟子

3.分舵弟子会自动参加比武大会

4.监牢拷打俘虏死亡后 拷问界面未关闭并可以继续拷打

5.一些NPC对话头像和名字显示问题

功能调整

1.炼器炼药等行为获取熟练度从一定概率调整为必定获取，但降低了熟练度提升量

2.降低雷火帮任务完成后门派弟子属性与资质提升量

3.人贩子上门时间从概率随机调整为每两年上门一次

4.大地图“云雾谷”邪派闭关事件击败后获取功法品质提升至“一流功夫”“高深武学”“盖世神功”其一（事件概率与功法品质触发之前已确定，请勿SL）（需重新开档后生效）

5.调整大地图探寻获取道具概率

6.F7键快速读取游戏