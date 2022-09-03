ADDED SPRINT, ADDED MUSIC AND ADDED VOLUME TO OPTIONS.

YOU REQUESTED IT I PUT IT IN. SPRINT IS NOW IN THE GAME.
UPDATES
- ADDED SPRINT
- ADDED MUSIC
- ADDED VOLUME TO OPTIONS
FIXES
- MOVED ROOT REMOVER TO "E" KEY INSTEAD OF 9 "ALSO A REQUEST"
- BOSSES CAN NO LONGER SPAWN MINIONS WHEN FROZEN
- YOU CAN NO LONG BUY MORE THEN YOUR MAX AMMO IN THE SHOP
- YOU CAN NOW RELOAD AT 5 AMMO ON BLASTER IF YOU BOUGHT THE BATTERY UPGRADE
- CREATURES NO LONGER GET CAUGHT ON THE STATUE. "HOPEFULLY LOL"
- SPITTER SPIDERS NOW HAVE A FURTHER RANGE.
KNOWN ISSUES
- NO ANIMATION FOR SPRINT YET. "I AM A SOLO DEV AND AM SLOWLY LEARNING ANIMATIONS :( "
- CONTROLLER STILL HAS A ISSUE ACCESSING OPTIONS.
SIDE NOTE
I AM STILL WORKING HARD TO GET MULTIPLAYER IN. I HAVE A LOBBY SETUP AND NOW JUST NEED TO ADJUST THE ACTUAL GAMEPLAY. LIKE I SAID THE GAME WAS DESIGNED FOR SINGLE PLAYER SO THERES ALITTLE EXTRA WORK. IF YOU WANT TO SEE PICTURES OF THE CURRENT LOBBY PLEASE CHECK OUR DISCORD AT https://discord.gg/za5ZxR3Ph4 . THANKS FOR ALL YOUR SUPPORT AND PATIENCE.
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