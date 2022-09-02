更新了专属战法及部队状态，是的，鸽到现在(恬不知耻，呸)

·更新了吕布的专属战法：<冲击>给我裂开，效果如下：

（1）机动+(增幅正相关：部队‘勇’);

（2）进入交兵状态的瞬间穿透敌部队并对其造成额外杀伤(伤亡倍率正相关：主将‘勇’优势)，触发效果后消退此战法;

（3）概率(概率正相关：自部队‘勇’优势)使敌部队动摇;

（4）概率<size=25>(概率正相关：兵势优势)</size>使敌部队溃逃;

吕布一旦发动这个战法基本就成了个刺客。。。靠部队是拦不住了，守家吧~~

·实装了部队状态“动摇”；

·调整了部队状态“溃逃”的效果，之前逃兵比例离谱了呜呜呜，部队属性差距一大直接跑到溃灭，现在每天最多跑20%；

·优化了部队详情的UI；

·郑重立下flag：后天更新吕布的再一枚专属战法！战场特效是咕了这么多天的次要原因(主要原因当然还是我欠抽)，但下一个战法涉及的特效已经做的差不多，所以2天之内实装应该差不多~~~