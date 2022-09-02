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The Fear Island update for 2 September 2022

Multiplayer mode fix

Share · View all patches · Build 9441174 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Multiplayer mode fix
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Changed files in this update

Depot 1655051
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