太初世界的更新公告 第四则

各位道友们好~

美好的周末即将到来了，各位道友们这周打算去何处世界游历呢？一个从发售至今已经优化调整了众多法则的太初天地正在等待你的到来哦！

由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

本次更新的版本号是：【V0.60.007.01】

修复甲木天动秘法敌方角色也会触发效果的问题 修复神庙在选择特性时可以点击关掉神庙界面的问题 修复固定场景通关掉落异常问题 调整固定NPC初始特性 重新调整可选特性，修复开局自选时部分特性未设置冲突的问题，以及部分特性无法通过神庙正常升级的问题 优化指派界面

1）现在指派地图上显示指派队伍所在的位置了

2）每种建筑添加对应小图标，并添加建筑筛选功能

3）门派和城市添加名称显示 优化鼠标移动控制

1）原左键移动方式改为中键，按住中键可以快速移动方向到指向位置

2）现有左键改为拖拽移动方式

3）设置界面添加边缘移动开关 添加版本更新记录，可以直接在开始界面公告里查看各版本的更新信息了

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以在这里点击跳转查看

如果在正式开放之前道友曾体验过我们试用版的传送阵，可以去到【C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\MassesGame\天地归虚】此坐标，以清理其纪录，它的存在可能会引起众多天道裂隙！

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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欧星庇佑~