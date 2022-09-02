0.8.14.3版本更新公告

定期版本更新内容如下：

增加全局物品信息查询功能，支持关键字搜索，在主界面快捷栏右侧点击物品搜索按钮\或快捷键F1可以进行全局物品信息查询，可以通过搜索查看游戏内所有物品、装备的详细信息，包括作用、获取途径等等，此处目前只支持物品和装备的信息查询，后续会继续补充增加游戏内其他资源、信息的查询





全部物品的产出描述补全，部分物品作用描述优化。找不到的物品可以通过搜索查询该物品的主要产出途径。

任务描述优化：主要优化与寻找物品相关的任务描述，可以从任务描述中了解到所需物品的产出位置

调整优化任务UI显示方式，任务按类型排序，点击主界面任务跟踪小面板内任务可直接打开任务UI并定位

提高雪原-冰潭产出的寒潭冰水数量1→3

修改绿色厢房图纸及建筑名称→木质厢房（1级）、木质厢房（2级）

调整部分建筑图纸的描述

1级墨匠坊增加新图纸：苹果树、水井

调整建筑图纸显示顺序

落峰溪兵魂所得残页、陈家村隐士所得残页改为不可丢弃不可售卖同时移除书商出售对应残页

陈家村百草堂增加【避寒丹·小】、【避炎丹·小】丹方售卖

百草堂总部文林长老增加售卖极品丹方（需要百草堂等级达到白银）

各大城镇药铺-郎中增加凝气丹售卖（概率刷新）

寒城-冷山增加极品食谱售卖

苏牧-祈仙台建设提示文本优化

隐藏任务-飞贼首领-奖励提高5W铜钱->50W铜钱

[fix] 商会委托-消灭黑罗蛇，消灭五花蛇委托任务标记位置改动

[fix] 修复怪物-唯姑-战斗卡住问题

[fix] 某些情况下有任务跟踪时批量获取物品（批量开宝箱等操作）导致卡死

另外，从下周开始，制作组会陆续展开后续大版本更新的内容测试工作，由于新内容目前还处于内部测试阶段，制作组本着优化体验、稳定版本的方针，我们会陆续邀请一些热爱灵墟的深度玩家，提前参与部分新内容的测试，如战斗的全新调整、随机NPC互动玩法的调整、后续新的主线内容等等，有兴趣的玩家欢迎加入 官方QQ群：534061638 联系管理员报名参加，感谢大家对灵墟的关注以及对制作组的支持，我们会持续的为大家带来更多、更好玩的游戏内容！

《灵墟》制作组

2022年9月2日