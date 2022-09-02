【测试版本0.9.2.481】9.2更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了再见白帝及之后的相关剧情

750年后，倪少告知你白帝即将渡劫的消息。

白帝最后的故事也将从这里开始。

这段剧情在经历了各种千难万险后终于可以和大家见面了。

不过由于种种原因，目前的剧情中暂时缺失了玩家失败的分支。因此如果在这段剧情里战斗失败的话将会直接身死道消。再考虑到关卡强度的话，还是建议大家保留好剧情开始前的存档。 添加了新的服装

分别为男修与女修各添加了一套新的服装样式。 重新绘制了男修的第四种服装款式 更新了一部分草药和任务物品的图标

优化：

休息优化

现在在结算过程中无法连续休息，以避免休息过月后导致的结算异常或卡死。 优化了林沐雪的立绘

本周碎碎念：

嘛，这周的碎碎念有人看吗？没人看的啦（摸了

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案