v1.2.0版本更新公告

感谢大家购买《未命名穿越记录》。
我们将游戏更新到了Ver1.2.0，在此版本中进行了如下更新内容：
1.谜之塔的挑战层数扩展到240层，新增了一个对应的成就。
2.新增了一种迷宫交互物：符文石碑，可以通过它获取符文。
3.调整了部分料理的消耗和效果。
4.MOD模块现在可以加载未打包的MP3/WAV音频文件了（调用时需指定文件扩展名）。
我们仍将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！
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1.谜之塔的挑战层数扩展到240层，新增了一个对应的成就。
2.新增了一种迷宫交互物：符文石碑，可以通过它获取符文。
3.调整了部分料理的消耗和效果。
4.MOD模块现在可以加载未打包的MP3/WAV音频文件了（调用时需指定文件扩展名）。
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