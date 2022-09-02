v1.2.0版本更新公告

感谢大家购买《未命名穿越记录》。

我们将游戏更新到了Ver1.2.0，在此版本中进行了如下更新内容：

1.谜之塔的挑战层数扩展到240层，新增了一个对应的成就。

2.新增了一种迷宫交互物：符文石碑，可以通过它获取符文。

3.调整了部分料理的消耗和效果。

4.MOD模块现在可以加载未打包的MP3/WAV音频文件了（调用时需指定文件扩展名）。

我们仍将持续关注游戏中出现的问题并努力修复，祝大家游戏愉快！