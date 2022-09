Share · View all patches · Build 9430863 · Last edited 1 September 2022 – 10:09:10 UTC by Wendy

Announcement for postpone opening server on #Patch62

September 1st, from 13:30 - 17.00 (+7 GMT) to 13.30 - 18.30 (+7 GMT)

Every player will receive 3 Greedy pots as compensation.

We apologize for any inconvenience.

ประกาศเลื่อนการเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ #Patch62

วันที่ 1 กันยายน 2565 จากเดิมเวลา 13.30 - 17.00 น. (+7 GMT) เป็น 13.30 น. - 18.30 น. (+7 GMT)

ทั้งนี้ผู้เล่นทุกท่านจะได้รับ หม้อละโมบ จำนวน 3 หม้อ เป็นการชดเชย

ขออภัยในความไม่สะดวก

ทีมงาน Home Sweet Home : Survive