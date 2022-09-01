V0.60.006.17版更新日志

努力修复！修复！我的太初天地没有法则裂隙！由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

修复怪物掉落问题，现在boss额外增加一次材料掉落 修复节点怪物等级会超过区域上限的问题 修复炼丹阵势添加多个福星丹师时可能导致卡回合的问题 修复AI角色突破时可能会引起回合卡死的问题 修复藏经阁长老可以指导自身学习功法的问题 修改部分对话和任务文本 调整角色关系计算方式，仇敌状态下好感也可以提升 调整怪物数据，微调怪物攻击系数及上调基础血量 调整大善人特性，添加基础善恶值 调整交易平衡规则，添加一键配平功能

11.优化物品悬浮窗的二级分类显示

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以点击下图查看

感谢各位道友的积极反馈~

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