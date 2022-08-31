《古剑奇谭网络版 海外版》9月1日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年9月1日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

【文鳐现世】

一条来自神舞世界的大鱼“文鳐炎泽”不断徘徊巡游在步云洲的上空，飞上天空尾随其后，收集它周身掉落的水花，或许会有意外收获。

☆斗法更新

铭锋论剑玩法新增【神水仙乡】

☆任务调整

难解心魔任务开启

阳铃与阳成在步云洲遇到了些许麻烦，这似乎与通往龙星领域的空间缝隙有关，若是得空，不妨去帮他们看看。

☆通用调整

携友签、结友签、知君签、邀君签调整为可批量使用。

高级版本目标开放。

开放列传月鸣清虫·下、双瑛斩魔录。

☆秘境调整

全新联动·小型团队秘境：难解心魔

鹊春为将云倾引到寒荒国，使鹊鬼出现在云倾面前，未料鹊鬼设计云倾错杀无辜百姓，致云倾压抑多年的心魔又起。秦陵之盟弟子穿越至云倾的幻境，协助云倾，拯救悠河，打败鹊鬼，并初遇饕餮，即协助打败云倾心中的黑暗面。

【难解心魔上/下】的普通和困难难度将于2022年9月01日中午12：00开启。

☆数值调整

秘文册开启255秘文商店

秘文残片·动态周获取限制调整至18枚。

秘文残片·动态转化效率提高。

1枚秘文残片·动态可转化为12枚秘文残片·贰贰伍。

1枚秘文残片·动态可转化为12枚秘文残片·贰肆零。

开启神舞研发团声望商店，可以在步云洲和龙星领域的小凤人处购买神舞研发团声望商品。

古三研发团声望商店：上架四级腰带符咒配方、六级历世藏元石，下架五级历世藏元石。

赤羽商店：上架四级裤子符咒配方。

青灯商店：上架四级衣服符咒配方。

开启四级符咒的制造。

青灯渡魂·首领战、妖魔试炼、团队讨伐的五凤鸣音匣奖励调整为6级，并移除道具【龙章火】

开放震金珏、碧桐珏、琼霜珏、赫炎珏、飞砂珏的伍、陆、柒、捌级制造。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年9月1日