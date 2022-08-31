太初世界的更新公告 第三则

各位道友们好~

程序道友们的肝已经不剩多少了，但是我们再次修复了一大波天道裂隙以及优化了一小波法则不全的问题。

由我们合作方IndieArk独立方舟准备的《天地归虚法宝回馈》活动正在火热进行中，想参加的道友们可以去翻翻之前的活动公告，或者查看我们的微博和B站专栏哦~

本次更新的版本号是：【V0.60.006.16】

修复角色自身回合释放技能导致自身死亡后，会回合卡住的问题 修复一处回合结束会卡回合的问题 修复门派事件显示好坏角标错误的问题 修复一处对话文本错误 修复交易给门派和城市的物品不在交易面板显示的问题 修复剑魔初始年龄配置错误的问题 修复探索点开箱子铜钱获取数量及显示数量都不对的问题 优化门派和城市的物品刷新，增加门派和城市的铜钱刷新数量，固定部分物品（陈年佳酿、叫花鸡、黑猪后腿肉）的刷新 优化NPC角色心法、术法获取的概率

10.优化高等级NPC门派求道者的生成等级

11.优化词条，现在一些词条可以升级到高级词条了

1）锐眼、法眼、天眼，可升级为三清之眼

2）裂开、碎金裂石、乾坤一掷，可升级为残杀

3）飞天神剑可升级为青莲剑体

4）新增词条【灵识】，集中、专注施法、精准施法可升级为灵识

5）新增词条【绝尘】，迅捷步伐、迅捷大师、虚灵神隐可升级为绝尘

6）x灵护、x行者、x神体等增加五行伤害的词条可升级为对应五行的最高属性伤害词条

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以在这里点击跳转查看

如果在正式开放之前道友曾体验过我们试用版的传送阵，可以去到【C:\Users\你的用户名\AppData\LocalLow\MassesGame\天地归虚】此坐标，以清理其纪录，它的存在可能会引起众多天道裂隙！

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

或加入

BUG反馈群：617507630

官方 1 群：541433520

联系我们。

欧星庇佑~