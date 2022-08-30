《后汉稽异录》测试版V0.76、V0.77更新

————2022/08/30—————

【版本号】V0.77

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【功能】「成都攻略战」后，将开启辎重队转职功能。

【功能】高阶辎重队现在将可以「武装」为车兵。

【补完】补全了「鄄城守卫战」「濮阳之战（二）」「下邳之战」的敌军。

【补完】更新/追加了部分人物的头像。

【补完】追加了部分军略。

【补完】优化了部分画面显示。

【补完】补完了部分事典列传。

【修正】修正了「阴平之战」被毁坏据点图像显示的错误。

【系统】系统脚本更新至1.266。

————2022/08/12—————

【版本号】V0.76

【剧情】更新至37关本篇+1关外传。

【剧情】调整了「阳平关之战」的地图与部分事件。

【平衡】部分盾/甲/马具类宝物现在每支部队将仅能同时装备一件。

【平衡】大幅调整了我军队友的能力/军略。

【平衡】调整了「暗杀」系军略的成功率计算方式。

【平衡】上调了所有智略系军略的成功率。

【平衡】扩大了「兵法书」的可使用范围。

【平衡】「智略」属性现在将会影响到升级时能取得的技能点。

【平衡】「胆识」「冷静」属性现在将会影响部队爆发、巧变。

【平衡】调整了各属性加点时所需的技能点。

【平衡】伤害波动现在会随敌我间距离而变化。

【功能】分别强化了刀兵、枪兵、弓兵的能力。

【功能】扩大了刀骑兵与枪骑兵冲锋技能的差异。

【功能】重装了威慑区域〔ZOD〕功能，现在枪兵周身二格内均为其ZOD。

【功能】重装了显示敌军影响范围的功能。

【功能】「校场」物品现在使用后将影响某些隐藏数值。

【功能】强化了「邯郸之战」剧情选项对我军队友影响的差异。

【补完】追加了部分特性/军略。

【补完】更新了兵法书的UI说明。

【补完】更新了「智略」的UI说明。

【修正】修正了极个别情况下升级时游戏崩溃的错误。

【系统】系统脚本更新至1.263。