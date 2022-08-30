《天地归虚》已启动快一周，众多法宝欲回馈各道友。

各位道友好！

自8月25日《天地归虚》开启传送阵至今已经快一周了，众多道友对探索这片太初天地的热情让我们深受震撼与感动。

作为群游工作室开辟的第一个小世界，天地归虚尚有众多法则需要修补，众生的演变趋势也有许多还待调整。但是，相信在各位道友们的协助之下，它会渐渐成为更完善的大世界。

为了感谢各位道友的支持与热爱，我们将送出一系列法宝，让各位道友在三元世界时，也能感受到太初世界的气息，以助众位在道之一路上高飞远遁。

【时辰】

即日起——2022年9月25日

【规则】

游戏中，有着一些可特殊的固定人物/神话NPC（见下图），推动主线剧情或是完成相应支线即可将其收入门派；



附上以上任意四位以上角色与你的一同出行的界面截图发送至管理员邮箱：

[lucinda@indieark.com](mailto:lucinda@indieark.com)

即视为参与本次活动

截图示意：



【奖品】

[url=https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steamcommunity/public/images/clans/42349149/4193d256124d604e2ccfb227074b3383f9535cb7.png]气运之子 一位 ：一小片洞天碎屑+归虚折扇法宝

欧星宫 两位 ：归虚超大鼠垫防御法宝

福星宫 五位 ：归虚折扇攻击法宝[/url]

（洞天碎屑如图~我们还会附上灵香！——云青青兮欲雨，水澹澹兮生烟。）

我们会持之以恒的改善这片太初天地，让它更为接近我们想象中的洪荒神话世界。请多多关注《天地归虚》~