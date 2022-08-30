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AutoChess of Gensokyo update for 30 August 2022

1.3.11 平衡性调整，问题修复

Share · View all patches · Build 9414069 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

服务器维护时间：15:10→15:40
山女

  • 基础攻击力50/90/180→60/100/180

  • 盾击伤害250/350/500→200/300/500

河童

  • 基础攻速1.35→1
  • 初始蓝量20→40，最大蓝量60→80
  • 基础攻击力调整为45/84/149→50/90/160
  • 取消技能前摇，技能冷却2s

  • 初始蓝量20→30，最大蓝量85→80
  • 基础攻击力65/117/211→70/120/215
  • 攻速0.6→0.65
  • 死灵妖精攻击速度0.6→0.8

莉莉卡

  • 初始魔法调整为30→40
  • 技能护盾值125/225/400→150/250/400

小町

  • 技能伤害200/300/600→180/280/550

铃仙

  • 初始魔法40→20 最大魔法值140→120
  • 分身持续时间3秒→4/5/6秒
  • 穿甲50%→25%
  • 基础攻速0.75→0.7

天子

  • 最大蓝量100→130
  • 技能伤害调整为250/400/900→225/350/900

勇仪

  • 最大蓝量60→90
  • 攻击速度0.65→0.6
  • 移动速度10→8

翠香

  • 技能额外攻击力百分比100%→125%

  • 技能锁血时间3/5/10秒→2.5/3.5/10秒
  • 技能释放攻速提升100%持续3/5/10秒

芙兰

  • 基础攻速0.8→0.9
  • 初始蓝条10→0，最大蓝量50→100
  • 技能伤害百分比300%/300%/600%→400%/400%/600%

妹红

  • 蛋现在免疫控制

西瓜刀：攻击冻结7次→8次，每次攻击降低双抗12%→10%
庭师的双剑：新增额外获得30攻击力
瓦莱丁：爆伤提升40%→30% 暴击率额外提升50%→55%
奇异的蘑菇：新增获得20%爆伤
僧侣的降魔杵：伤害50→40，削蓝12→10

乐队魔法伤害改为真实伤害

问题修复

  • 现在观看其他场时也能选装备

  • 升级挤装备现在优先挤掉装备个数少的单位的装备

  • 增加第一回合的准备时间5秒

  • 选装备的时间将根据剩余玩家的数量决定

  • 修复回合结束时有较小概率对已经死了的玩家没有统一结算

  • 修复头套层数显示有问题

  • 修复铃仙分身刚创建出来血量不正确

  • 修复花妈没被挨打时最低转化伤害失效

  • 修复永琳伤害统计会创建出来多个

Changed files in this update

Depot 1575711
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