2022年8月30日版本更新说明：

（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

加入栋梁推荐机制，属于玩家的栋梁人物，他们的儿子人中如果有人能力较强，则会向玩家君主推荐，玩家可以决定是否任用

添加君主直辖城邑的城内设施自动升级启用与禁用的选择功能，玩家可以在城邑信息界面进行操作，方便玩家管理城邑，简化先前一座座城邑单独点击升级的繁琐操作

优化存档机制，并添加版本更新于存档说明信息

加入势力城邑连线网

添加点击选取城邑与城邑所属势力的都城连线，直观展现城邑归属

添加点击城邑，大地图上直接显示所属势力的都城位置以及都城名

对经济面板进行更新，重设各项支出数值设定

修复为城邑更名之后，城邑名在地图上未同步显示变化的BUG

新增关隘位置与名称定为展现，调整俯视显隐功能