EN:

In this update we will be presenting new game modes to you, our goal is to keep you entertained.

Game modes to be added:

Conquest

Kill Confirm

Capture The Flag

Have fun!

TR:

Bu güncellemede yeni oyun modlarını size sunuyor olacağız amacımız eğlenmenizi sağlamak.

Eklenecek oyun modları:

Conquest

Kill Confirm

Capture The Flag

İyi eğlenceler!